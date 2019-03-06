TFF 2. Lig: Menemen Belediyespor: 3 - Sivas Belediyespor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. hafta karşılaşmasında Menemen Belediyespor, sahasında Sivas Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. hafta karşılaşmasında Menemen Belediyespor, sahasında Sivas Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: İlçe
Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Aykut Küçük xx, Boran Turhan xx
Menemen Belediyespor: Necati xxx Rıdvan xx, Veli xxx, Talha xxx, Mahmut xx, Mustafa Çeçenoğlu xx (Serhat dk. 71 xx), Taşkın xxx, Umut xxx (Murat dk. 86 ?), Alberk xxx, Mustafa Şen xxx, Ali xxx (Hüseyin dk. 82 ?)
Sivas Belediyespor: Ahmet x, Murat x (Aykut dk. 80 ?), Serkan x, Ali xx, Halil İbrahim x, Eray x (Emrah dk. 73 x), Güray x (Alpay dk. 64 x), Kerem xx, Mustafa x, Alperen xx, Ömer Faruk x
Goller: Ali (dk. 7 ve 78), Mustafa Şen (dk. 89) (Menemen Belediyespor)
Sarı kartlar: Eray, Alperen, Kerem (Sivas Belediyespor), Umut, Talha (Menemen Belediyespor)
Kaynak: İHA
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