TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Bandırmaspor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. hafta mücadelesinde Sakaryaspor sahasında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. hafta mücadelesinde Sakaryaspor sahasında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Şeref Taştan xx, Abdülhamit Söyler xx, Serhat Sağır xx
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Serkan Odabaşoğlu x, Abdulaziz Solmaz xx, Berk İsmail Ünsal xx, Alper Tursun xx, Nuri Fatih Aydın x (Onur Eriş dk. 28 xx), Sinan Özkan xx (Okan Eken dk. 46 xx), Azad Filiz xxx, Hamza Özdemir xx (Ö. Alp Kulga dk. 73 x), Berkan Can Değirmencioğlu xx
Bandırmaspor: Hasan Hüseyin Akınay xx, Fırat Arıkan x, Feyyaz Belen xx, Sinan Akaydın xx (Tayyib Kanarya dk. 67 x), Erkan Taşkıran x, Abdullah Karmil xx, Hüseyin Bak xx, Hakan Bilgiç x, Selçuk Alibaz xx, Halil İbrahim Sönmez x (Doğan Can Davas dk. 86 ?), İrfan Başaran xx (Benhur Keser dk. 74 x)
Gol: Okan Eken (dk. 90) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Azad Filiz, Serkan Odabaşoğlu, Okan Eken (Sakaryaspor), Abdullah Karmil, Hüseyin Bak, Tayyib Kanarya (Bandırmaspor)
Kaynak: İHA
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