TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Pendikspor: 0
Samsunspor: Nurullah xx, Aytaç xx, Yalçın xx, Gökhan Meral xx, Enes xx, Samed Hakan xx, Gökhan Alsan xx, Guido x(Ramazan dk. 76 x), Kubilay xx, Samet Asatekin x(Ahmethan dk. 60 x), Atabey x (Bahattin dk. 65 xx)
0 mağlup etti.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Mustafa Aydın xx, Serdar Soydan xx, Abdülhamit Söyler xx
Samsunspor: Nurullah xx, Aytaç xx, Yalçın xx, Gökhan Meral xx, Enes xx, Samed Hakan xx, Gökhan Alsan xx, Guido x(Ramazan dk. 76 x), Kubilay xx, Samet Asatekin x(Ahmethan dk. 60 x), Atabey x (Bahattin dk. 65 xx)
Pendikspor: Mehmet Cinpir x, Süheyl x, Berk x, Fatih x, Erdinç xx, Ömer Can x(Yakup dk. 83 ?), Bekir x(Gökhan dk. 67 x), Mahmut x, Ahmet Yazar x(Mehmet Çınar dk. 75 x), Oktay Balcı x, Ozan x
Sarı Kartlar: Gökhan Meral, Ramazan (Samsunspor), Mehmet, Fatih, Berk (Pendikspor)
Gol: Kubilay (dk. 82), Bahattin (dk. 89) (Samsunspor)
Kaynak: İHA
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