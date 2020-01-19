TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta mücadelesinde Sivas Belediyespor, sahasında ağırladığı Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 yenerek puanını 27'ye yükseltti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta mücadelesinde Sivas Belediyespor, sahasında ağırladığı Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 yenerek puanını 27'ye yükseltti.
Stat: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Adem Şahan xx, Musa Murat Emre xx
Sivas Belediyespor: Yunus Emre Kırdal xx, Ozan Kılıçoğlu xx (Mehmet Fatih Ayık dk. 74 xx), Ercüment Eray Ataklı xxx, Mustafa Aydın xxx (Gencay Erten dk. 85 ?), Serkan Yavuz xx, Kerem Kaya xxx, Furkan Parsak xx (Taner Yalçın dk. 90 ?), Osman Bayrak xx, Şevki Çınar xxx, Fatih Çolak xxx, Mete Sevinç xx
Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Egemen Gençalp xx, Emirhan Subaş xxx, Batuhan Ayvaz xx (Emre Işık dk. 90 ?), Oğuzhan Türk xx, Emre Özkan xxx, Gökhan Yılmaz xx (Fatih Bektaş dk. 77 ?), Hüseyin Erkan xxx, Emrecan Yıldızhan xx (Celal Dumanlı dk. 46 x), Timur Kosovalı xxx, Medeni Bingöl xx, Hikmet Balioğlu xx
Goller: Ercüment Eray Ataklı (dk. 4), Hikmet Balioğlu (dk. 77 k.k) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Ercüment Eray Ataklı (Sivas Belediyespor), Timur Kosovalı, Oğuzhan Türk, Emre Özkan (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
Kaynak: İHA
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