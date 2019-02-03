TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Şanlıurfaspor: 2
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 20. haftasında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 3-2 mağlup etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 20. haftasında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 3-2 mağlup etti.
Stat: Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Batuhan Gültek xxx, İlker Ayten xxx, Sinan Bilen xxx
Sivas Belediyespor: Serkan Demirol xx, Güray xx (Fatih dk. 65 xx), Berkay xx, İbrahim xx, Serkan Yavuz xx, Ali xx, Mustafa xx, Alper xxx (Halil İbrahim dk. 88 ?), Alpay xxx, Kerem xx, Ömer xx (Emrah dk. 80 ?)
Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci xx, Sercan xx (Benhur dk. 70 xx), Halil İbrahim xx, Can xx, Ömer Bozan xx, Emre xx, Samet xxx, Halil xx (Harun dk. 46 xx), Oğuzhan xx, Mehmet xx, Aykut xx
Goller: Alperen (dk. 35), Alpay (dk. 45+5), Fatih (dk. 84) (Sivas Belediyespor), Can (dk. 45+6 pen.) Samet (dk. 90+6) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Kerem, Serkan Demirol, Ömer, Alpay (Sivas Belediyespor), Aykut (Şanlıurfaspor)
Kaynak: İHA
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