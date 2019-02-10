TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 1 - Eyüpspor: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Emre Kargın xx, Emir Eyisoy xx, Serdar Soydan xx
Yılport Samsunspor: Ahmet xx, Erhan Kartal xx, Nuri Terliksiz xx, Cenk Kaplan xx, İshak Doğan xx, Okan Dernek xx, Oğuz Gürbulak xx, Erhan Şentürk x (Savaş dk 85 ?), Ramazan Çevik x, Samet Asatekin x(Bahattin dk. 69 x), Abdülkadir Özden x (İlyas dk. 46 xxx)
Eyüpspor: Evren x, Gökhan Çalışır xx, Hakan Yavuz x (Hasan Güleryüz 90 +1 ?), Muhammet Yeşil xx, Yüksel Kayaalp xx, İsmail Ayaz xx, Murat Akçay x (Ahmet Dervet dk. 64 x), Atakan Arslan x, Doğan Ateş x, Kubilay Akyüz x (Erkan dk 82 ?), Yunus Emre x
Gol: İlyas (dk. 50) (Yılport Samsunspor )
Sarı kartlar: Samet, Okan, Cenk (Yılport Samsunspor), Yunus Emre, Gökhan, Muhammet, Hakan, İsmail, Evren (Eyüpspor)
Kaynak: İHA
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