TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 5 - Tarsus İdman Yurdu: 0
Yılport Samsunspor: Nurullah xx, Caner xx, Yalçın xx, Gökhan Meral xx, Erkam Reşmen xx, Guido x (Ramazan dk. 34 xx), Kubilay Yavuz xxx, Gökhan Alsan xx, Ferhat x, Ahmethan x (Samet dk. 67 xx), Bahattin xxx (Atabey dk. 77 x)
0 yendi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Hasan Avcı xx, Ahmet Şimşek xx, Hakan Betaş xx
Yılport Samsunspor: Nurullah xx, Caner xx, Yalçın xx, Gökhan Meral xx, Erkam Reşmen xx, Guido x (Ramazan dk. 34 xx), Kubilay Yavuz xxx, Gökhan Alsan xx, Ferhat x, Ahmethan x (Samet dk. 67 xx), Bahattin xxx (Atabey dk. 77 x)
Tarsus İdman Yurdu: Anıl x, Mehmet Çiçek x, Yakup x, Sefa x, Yasin x (Ferhat dk 65 x), Nurullah xx, Yılmaz Can x (Emir dk. 80 ?), Erkam Develi x, Ali Yavuz x, Artun x (Samet dk. 65 x), Alperen x
Goller: Kubilay Yavuz (dk. 8), Bahattin (dk. 44), Gökhan Alsan (dk. 58), Ramazan (dk. 82), Samet (dk. 89) (Yılport Samsunspor)
Sarı Kartlar: Guido, Ahmethan, Atabey (Yılport Samsunspor), Sefa, Yılmaz, Ferhat (Tarsus İdman Yurdu)
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT