TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Fethiyespor: 0
Zonguldak Kömürspor: Sinan xxx, Kamil xxx, Mehmet xxx, Doğukan xx, Emre xxx, Semih xx (Okan Duran dk. 78 xx), Berkan xx, Hüseyin xx, Turan xx, Mert Caymaz x (Kaan dk. 70 x), Tezcan x (Şahin dk. 84 ?)
TFF 2. Lig'de Zonguldak Kömürspor, Fethiyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Yalçın Talkınfurat xx, Şenol Bektaş xx, Berkay Daban xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan xxx, Kamil xxx, Mehmet xxx, Doğukan xx, Emre xxx, Semih xx (Okan Duran dk. 78 xx), Berkan xx, Hüseyin xx, Turan xx, Mert Caymaz x (Kaan dk. 70 x), Tezcan x (Şahin dk. 84 ?)
Fethiyespor: Übeyd xx, Recep xx, Erdi xx, Fethi xx, Oktay xx (Emre dk. 43 x), Cumhur x, Sefa xx, Yakup Ramazan x (Alper dk. 86 ?), Medeni x, Abdullah xx, Anıl xx
Gol: Emre Kara (dk. 35) (Zonguldak Kömürspor)
Kırmızı Kart: Medeni (dk. 32) (Fethiyespor)
Kaynak: İHA
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