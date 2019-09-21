TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - İnegölspor: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grubun 4. haftasında Zonguldak Kömürspor sahasınd İnegölspor'u 1-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grubun 4. haftasında Zonguldak Kömürspor sahasınd İnegölspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Adem Sarıtaş xx, Suha Adıyaman xx, Osmman Baruk xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan xxx (Mustafa dk. 45 xx), Cenk xx, Hakan xx, Ramazan xx, İsmail xx, Muammer xx, Serhat xx (Lider dk. 75 x), Onurcan xx, Berkan xxx, Tezcan xx (Metin dk. 67 x), Mehmet Gürkan xxx
İnegölspor: Şener x, Gökhan x, Enes xx, Emre xx, Cumhur xx, Batuhan xx, Hacı Mustafa xx (Ahmet dk. 55 x), Ali x (Abdullah dk. 77 x), Yasin x, Cengiz x, Muharrem x (Enes dk. 62 x)
Gol: Mehmet Gürkan Öztürk (dk. 51) (Zonguldak Kömürspor)
Kırmızı Kartlar: Tayfun Pektürk (dk. 56) (İnegölspor), Mehmet Gürkan Öztürk (dk. 90) (Zonguldak Kömürspor)
Kaynak: İHA
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