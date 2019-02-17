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TFF 2. Lig'de 22. hafta bir maç dışında sona erdi, sonuçlar şu şekilde

Ligde Kırmızı Grup'ta haftanın maçları tamamlanırken, Beyaz Grup'ta saat 17.00'de Sakaryaspor, Manisaspor'u konuk edecek.

TFF 2. Lig'de 22. hafta bir maç dışında sona erdi, sonuçlar şu şekilde

 

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 22. hafta bir maç dışında sona erdi.

Ligde Kırmızı Grup'ta haftanın maçları tamamlanırken, Beyaz Grup'ta saat 17.00'de Sakaryaspor, Manisaspor'u konuk edecek.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Kahramanmaraşspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-0

Sivas Belediyespor-Fatih Karagümrük: 1-0

Zonguldak Kömürspor-Konya Anadolu Selçukspor: 1-0

Kırklarelispor-Şanlıurfaspor: 0-0

Etimesgut Belediyespor-Pendikspor: 2-1

Fethiyespor-Tokatspor: 0-0

 

Beyaz Grup

Amed Sportif Faaliyetler-UTAŞ Uşakspor: 2-1

Gümüşhanespor-Hacettepe: 1-1

Sancaktepe Belediyespor-Sarıyer: 0-2

İnegölspor-Bayrampaşa: 2-1

 

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