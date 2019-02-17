TFF 2. Lig'de 22. hafta bir maç dışında sona erdi, sonuçlar şu şekilde Ligde Kırmızı Grup'ta haftanın maçları tamamlanırken, Beyaz Grup'ta saat 17.00'de Sakaryaspor, Manisaspor'u konuk edecek.

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