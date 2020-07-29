TFF 2. Lig'de şampiyonlukların mimarı: Batuhan Karadeniz!

Türk futboluna adım attığı ilk dönemlerden bu yana adını sıkça duyduğumuz Batuhan Karadeniz, futbolumuzun geleceği olarak gösteriliyordu. Kariyerine Beşiktaş'ta başlayarak uzun yıllar Süper Lig'de forma giydikten sonra büyük bir düşüşle 2. lig ekiplerinde forma giymeye başlayan Batuhan Karadeniz'in, bu sezon formasını giydiği iki ekipte, 2. ligden 1. lige yükselmeyi başardı.

Batuhan Karadeniz, 16 yaşında ilk Süper Lig golünü atmış, 17 yaşında da Fatih Terim tarafından Milli Takım'a çağrılmıştı.

FORMASINI GİYDİĞİ İKİ TAKIMDA ÜST LİGE YÜKSELDİ

Kulüpsüz geçirdiği dönemlerin ardından 2019 yılının kış sezonunda TFF 2. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor'a transfer olan Karadeniz, taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Bandırmaspor'dan ayrılmadan önce, bu sezon devre arasına kadar olan süreçte 14 maçta 10 gol kaydererek, takımına büyük katkı sağladı.

Devre arasında sürpriz bir kararla ayrılarak Tuzlaspor'a geçen Batuhan, burada da toplamda 11 maçta 8 gol kaydetti. Bu istatistiklerle 2019-20 sezonunda formasını giydiği iki ekibin de üst lige çıkmasına büyük katkı sağlayan Batuhan Karadeniz'in yeni sezonda bu performansını sürdürüp sürdüremeyeceği merak konusu.