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  3. TFF, 2021-2022 sezonunda liglerin başlangıç tarihini açıkladı! İşte Süper Ligde heyecanın başlayacağı tarih...

TFF, 2021-2022 sezonunda liglerin başlangıç tarihini açıkladı! İşte Süper Ligde heyecanın başlayacağı tarih...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 2021-2022 sezonunda Süper Lig ve TFF 1.Lig, 16 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak.

TFF, 2021-2022 sezonunda liglerin başlangıç tarihini açıkladı! İşte Süper Ligde heyecanın başlayacağı tarih...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkı bir  takvimle oynanan Süper Lig ve TFF 1.Lig'in bitimine kısa bir süre kala Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından 2021-2022 sezonda liglerin başlayacağı tarihleri de belirledi. 

TFF'nin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek, TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde son bulacak.

MİSLİ 2.COM 2.LİG 4-5 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Misli.com 2. Lig'de ise müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak, normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.

3.LİG VE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASININ TARİHİ DAHA SONRA BELLİ OLACAK

Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek. 

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

Tayfun Altuntaş
Editör
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