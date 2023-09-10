TFF 3. Lig 1. Grup

TFF 3.Lig 1. Grupta yer alan Talasgücü Belediyespor sezona mağlubiyetle başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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TFF 3. Lig 1. Grup

TFF 3.Lig 1. Grupta yer alan Talasgücü Belediyespor sezona mağlubiyetle başladı. Talasgücü Belediyespor, ligin 1. haftasında deplasmanda Tarsus İdman Yurdu'na 3-2 mağlup oldu.

Stat: Burhanettin Kocamaz Stadı

Hakemler: Serkan Eryılmaz, Eray Pınar, Burak Menteşe

Tarsus İdman Yurdu: İlksen Kuttekin, Metehan Kavalcı, Y. Emre Kalkandere (Yiğit Eren Elmas dk.60), Cemal Kavalcı, Mert Özdestici (Ümitcan Balcı dk. 84), Şehmuz Durak, Ömerhan Çıldır (Berkay Çetin dk. 72), Ayetullah Kalkan (Mehmet Yeşilot dk. 84), Mustafa Köseoğlu (Kaya Yavuz dk. 72), Sait Yıldırım, Tugay Cicili

Talasgücü Belediyespor: Çağrı Tanrıbilir, Samet Acar, Erkan Kapar, Murat Demirezen (Taylan Özgün dk. 46), Ahmet Şahbaz (Ercan Çifci dk. 79), Ramazan Taş (Süleyman Çelik dk. 65), Berkay Öztuvan, Emir Özsoy, Mert Sarı, Furkan İzin (Canberk Soykuvvet dk. 46), Yusuf Efe Yaman (Akın Arıcan dk. 46)

Goller: Y. Emre Kalkandere (dk.16), Ömercan Çıldır (dk. 45 ve 67 pen) (Tarsus İdman Yurdu), Emir Özsoy (dk.46), Akın Arıcan (dk.87 pen) (Talasgücü Belediyespor)

Sarı Kartlar: Mustafa Köseoğlu, Metehan Kavalcı, Mert Özdestici, Mehmet Yeşilot, Berkay Çetin, Tugay Cicili, Ümitcan Balcı (Tarsus İdman Yurdu), Berkay Öztuvan, Mert Sarı, Canberk Soykuvvet (Talasgücü Belediyespor)

TFF 3. Lig 1. Grup

TFF 3. Lig 1. Grup

TFF 3. Lig 1. Grup

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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