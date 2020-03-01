TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Düzcespor: 1
TFF 3. Lig 1. Grup'un 26. haftasında 52 Orduspor Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Düzcespor'a 1-0 mağlup oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup'un 26. haftasında 52 Orduspor Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Düzcespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: 19 Eylül
Hakemler: Okan Kayataş xx, Necdet Çelik xx, Rıdvan Çevik xx
52 Orduspor Futbol Kulübü: Cantuğ Temel x, Burak Özsoy x (Ahmet Güney dk. 79 x), Kemal Cingirt x, Gürkan Arslan x, Muhammet Can Öztürk xx (Mert Efe Çölbeyi dk. 86 ?), Ömer İnan xx, Adem Doğan x, Yunus Şimşek x, Uğur Durmuş x, Yasin Öztop x, Kubilay Serbest x (Murat Kara dk. 59 x)
Düzcespor: Furkan Kaçar x, Kadir Bilimlier x, Metin Sevinç x (Ebu Sıddık Çelik dk. 65 x), Yusuf Akyel x (Yücel Yıldırım dk. 80 ?), Bulut Kaya x, Oğuzhan Yazıcı x, Ömer Faruk Sezgin x (Emrah Meteoğlu dk. 80 ?), Barış Bozdilki x, Enver Ayyıldız x, Onur Demir x, Nevzat Bilen xx
Gol: Nevzat Bilen (dk. 37) (Düzcespor)
Kaynak: İHA
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