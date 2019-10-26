TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 0 - Kozanspor: 2
TFF 3. Lig 2. Grup'un 10. Haftası'nda Elazığ Belediyespor FK, sahasında Kozanspor'a 2-0 mağlup oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup'un 10. Haftası'nda Elazığ Belediyespor FK, sahasında Kozanspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç öncesi Medical Park Elazığ Hastanesi koordinesinde meme kanserinde farkındalık oluşturma adına minik kızlar, pembe balonlarla seremoniye çıktı.
Stat: Gençlik Merkezi
Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız xx, Şefik Öner xx, Furkan Yaman xx
Elazığ Belediyespor FK: Engin Olgun xx, Can Morgül xx, Burak Kavlak x, Muhammet Can Öztürk xx, Arif Şahin x (Serhan dk. 62 x), Hayrettin Cengiz , Emre Bayram x (Metehan dk. 64 x), Cenk Cengiz xx, Tuncay Fındıkcı xx, Ferhat Canlı xx (Kadir dk. 84), Gökhan Aydaş xx
Kozanspor FK: Onur Bulut xx, Fatih Gültekin xx, Emre Can Dönmez xx, Rıza Şen xx (Serkan dk. 88), Furkan Karabatak xx (Selçuk dk. 70 x), Kadir Mert Örentepe xx, Uğurcan İkikardeş xxx, Oğuzhan Malcı xx, Bekir Can Kara xx, Tahir Kurtuluş xx, İhan Aslanoğlu xxx (Tugay dk. 90)
Goller: İlhan (Dk. 25), Uğurcan (Dk. 71) (Kozanspor FK)
Sarı Kartlar: Burak, Gökhan (Elazığ Belediyespor FK), Bekir Can (Kozanspor FK)
Kaynak: İHA
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