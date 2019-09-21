TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Büyükçekmece Tepececikspor: 0
TFF 3. Lig 2. Grup maçında Fatsa Belediyespor, sahasında ağırladığı Büyükçekmece Tepececikspor ile golsüz berabere kaldı.
TFF 3. Lig 2. Grup maçında Fatsa Belediyespor, sahasında ağırladığı Büyükçekmece Tepececikspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Davut Çelik xx, Tansu Doğan Yılmaz xx, Denizcan Aydın xx
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Murat xx, Ergin xx, Rıdvan xx, Onur xxx, Muhammet Ali xx, İsmail Can xx (Mehmet Seçme dk. 65 xx), Fatih Arat xx, Mehmet Berber xx (Erol dk. 73 xx), Şefik xxx, Recep Yaşar xx (Sinan Cındık dk. 85 ?)
Büyükçekmece Tepececikspor: Ramazan Evren xx, Hakan Esa xx, Özkan xx, Alper xx, Yunus xx, Aykut xx (Mehmet Ali dk. 41 xx), Kayhan xx (Emre dk. 72 xx), Halil İbrahim xx (Caner dk. 90 ?), Hasan Demir xx, Sefer xx, Enes xx
Sarı Kartlar: Recep Yaşar, Mehmet Seçme, Rıdvan Sönmez, Muhammet Ali (Fatsa Belediyespor), Enes, Hakan, Emre Usta (Büyükçekmece Tepececikspor)
Kaynak: İHA
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