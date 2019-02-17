TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Ankara Adliyespor : 1
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Ankara Adliyespor'u 2-1 mağlup etti.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Ankara Adliyespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Sercan Yılmaz xx, Ogün Kamacı xx, Ferdi Karadoruk xx
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Rıdvan xx, Osman Berkay xx, Yakup xx, Fatih Çakır xx (Mehmet dk. 89 ?), Oğuzhan xx, Ercüment xx (Hüseyin dk. 77 xx), Ali Say xx, Serkan xx, Fatih xx, Vedat xx (Ozan Can dk. 56 x)
Ankara Adliyespor: Burak xx, Deniz xx, Mert xx, Veli xx, Fatih xx, Salih xx, Hakan xx, Erol Can xx (Oğuzhan dk. 49 x), Serkan xx (Osman dk. 74 x), Ali xx, Enescan xx (Mustafa Koparan dk. 46 xx)
Goller: Osman Berkay (dk. 31), Ali Say (dk. 45 pen.) (Fatsa Belediyespor), Ali Aydemir (dk. 50) (Ankara Adliyespor)
Sarı kartlar: Rıdvan, Ozan Can, Ömer Can (Fatsa Belediyespor), Veli (Ankara Adliyespor)
Kaynak: İHA
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