TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 2 - Bucaspor: 0
TFF 3. Lig 3. Grup'un 27. haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında Bucaspor'u 2-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 3. Grup'un 27. haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında Bucaspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: M. Fehmi Gerçeker
Hakemler: Burak Kaplan xx, Erol Ernek xx, Özgür Tolga Özcan xx
Karacabey Belediyespor: Muzaffer xxx, Ömer xxx, Hüseyin xx (Ömer dk. 85 ?), İlker xxx, Muhammed xx (Mahmut dk. 69 x), İlyas xx, Cemal xx, Adem xxx, Batuhan xxx, Anıl xx (Emrah dk. 65 x), Cenk xxx
Bucaspor: Mert x, Doğan x, Özcan x, İsa xx, Oğuz x (Osman dk. 55 x), Barış xx (Saruhan dk. 46 x), Cuma xx (Emre dk. 81 ?), Ömer x, Yıldıray x, Erhan x, İbrahim x
Goller: İlker (dk. 40), Batuhan (dk. 82) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Doğan, Özcan (Bucaspor)
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.