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  3. TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 2 - Muğlaspor: 1

TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 2 - Muğlaspor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup'un 19. haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında Muğlaspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 2 - Muğlaspor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup'un 19. haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında Muğlaspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: M. Fehmi Gerçeker

Hakemler: Furkan Bakan xx, Mehmet Mithat Levent xx, Çağlar Demirkıran xx

Karacabey Belediyespor: Muzaffer xxx, İsmail xxx, Hüseyin xxx, Gökhan xxx, İlker xx (Ercan dk. 82 ?), İlyas xx, Cemal xx, Adem xx, Batuhan xx (Cenk dk. 90 ?), Anıl xx, Mahmut xx (Ömer dk. 68 x)

Muğlaspor: Barış x, Polat x, Mustafa x, Salim xx, Osman x, Sinan xx, Rıdvan xx (Kutay dk. 80 x), Yağız x (Erol dk.71 x), Akın x, Murat x, Semih x (Hakan dk. 89 ?)

Goller: İlyas (dk.15), Anıl (dk.70) (Karacabey Belediyespor), Salim (dk. 74) (Muğlaspor)

Sarı kartlar: Hüseyin, Batuhan (Karacabey Belediyespor), Osman, Mustafa, Murat Can, Salim (Muğlaspor)

TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 2 - Muğlaspor: 1

TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 2 - Muğlaspor: 1

Kaynak: İHA

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