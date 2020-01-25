TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 - Serik Belediyespor: 0
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisaspor, ligin 20. haftasında evinde ağırladığı Serik Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisaspor, ligin 20. haftasında evinde ağırladığı Serik Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Mehmet Güngör xx, Abdullah Melih Karaduman xx, Mehmet Ali Vardar xx
Manisaspor: Kubilay İsmail Zihni xx, Yusuf Tekin xx, Muhammed Umut Kezgin xx, Muhammed Furkan Kaplan xx, Cevdet Enes Varbil xxx (Tugay Atıcı dk. 86 ?), Vahap Aydemir xx (Gökhan Yılmaz dk. 58 xx), Berk Cambaz xx, Emir Tahir Koşan xx, Yusuf Boran Yılmaz xx, Ömer Zeren xx, Bilal Budak xx (Mert Bostancı dk. 56 xx)
Serik Belediyespor: Orkun Özdemir xx, Taner Kahriman xx, Alican Tez xx, Ahmet Teker xx, Abdurrahman Ayhanoğlu xx, Doğancan Aynacı xx, Burçin Yüksel xx, Fatih Özçelik xx (Cenk Şahin dk. 46 xx), Erdi Taşkent xx, Atakan Cangöz xx, Güven Güneri xx
Gol: Cevdet Enes Varbil (dk. 3) (Manisaspor)
Sarı Kartlar: Cevdet Enes Varbil, Ömer Zeren, Gökhan Yılmaz (Manisaspor), Doğancan Aynacı, Ahmet Teker, Abdurrahman Ayhanoğlu (Serik Belediyespor)
Kaynak: İHA
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