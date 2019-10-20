TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor:3 - Diyarbekirspor:1

TFF 3.Lig 3.Grupta kendi sahasında Diyarbekirspor'u misafir eden Nazilli Belediyespor rakibini 3-1 mağlup etti.

Stat: Nazilli İlçe

Hakemler: Serhad Ürkmez xx, Erol Ernek xx, Batuhan Bıyıklı xx

Nazilli Belediyespor: Zekeriya xx, Sinan xx, Mehmet x, Polat xx, Volkan x (Dk.85 Yunus xx), Ufukcan x (Dk.46 Fatih x), Sedat xx, Aziz xx, Sergen xx, İlyas xx, Burak x (Dk.76 Mert Çapar x)

Diyarbekirsor: Ahmet x, Reşo xx, Faruk xx, Uğur x, Vedat x, Tolunay x (Dk.60 Mehmet Fuat x), Emrah x, Şevket x, Emre x, Güney xx (Dk.74 Taner x), Ali Han xx

Sarı Kart: Emre, Faruk, Uğur (Diyarbekirspor)

Goller: Dk.57 Sergen, 90+4, 90+5 Yunus (Nazilli Belediyespor) - Dk.60 R.Akın (Diyarbekirspor)

Kaynak: İHA