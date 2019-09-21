TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Modafenspor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 4. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Modafenspor ile 1-1 berabere kaldı. Osmaniyespor FK aldığı bir puan ile puanını 5'e çıkarttı.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Yusuf Aydın xx, İsmail Emre xx, Çağrı Ateş xx

Osmaniyespor FK: Alp Arda xx, Ahmet Baykal xxx, Semih Üstün xx, Kerim Bölük xx, Metehan Mimaroğlu xx (Burak Kara dk. 64 x), Hamit Bayraktar xx, Deniz Karadeniz xx (Furkan Demir dk. 46 x), Cihad Ateş xx, Taşkın Kartal xx (Buğrahan Baran dk. 76 x), Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx, Onur Kızıltaş xx

Modafenspor: Vedat Karakuş xx, Gökhan Çetinus xx (Emre Dalgalıdere dk. 53 x), Hasan Ozan Girgin xx, Batuhan Yılmaz xx, Ceyhun Yelkenci xxx, Mehmet Burak Yılmaz xx, Yusuf Erdem xx (Furkan Özer dk. 68 x), Özgür Ortaç xx, Olcay Meydan xx, Doğan Zincir xx, Seydi Akca xx (Alper Uğuz dk. 53 xx)

Goller: Ahmet Baykal (dk. 10) (Osmaniyespor FK), Ceyhun Yelkenci (dk. 38) (Modafenspor)

Sarı Kartlar: Yusuf Erdem (Modfen Spor), Hamit Bayraktar, Metehan Mimaroğlu, Semih Üstün (Osmaniyespor FK)

Kaynak: İHA