TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Muğlaspor: 1
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor FK, kendi sahasında karşılaştığı Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor FK, kendi sahasında karşılaştığı Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Burak Filik xx, Mehmet Pekmezci xx, Yasin Kılıç xx
Osmaniyespor FK: Alp Arda xxx, Burak Kara xx, Kerim Bölük xx, Metehan Mimaroğlu xxx, Buğrahan Baran xxx (Ahmet Baykal dk. 65 xx), Deniz Karadeniz xxx (Semih Üstün dk. 82 x), Cihat Ateş x, Taşkın Kartal xx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu xxx, Furkan Demir xxx, Onur Kızıltaş ? (Vedat Saygı dk. 14 xx)
Muğlaspor: Yunus Emre Genç xxx, Çağlayan Menderes xx, Adem Aydın xx, Savaş Yorulmaz xx (Mahmut Şeker dk. 71 x), Ramazan Özkabak xx, Güray Fırat xx, Anıl Yıldırım xx (Ahmet Keleş dk. 88 ?), Murat Can Bölükbaşı xx (Ercan Karaca dk. 82 ?), Batuhan Süer xx, Muhammet Emel xx, Sami Can Özkan xxx
Goller: Sami Can Özkan (dk.7) (Muğlaspor), Furkan Demir (dk. 21) (Osmaniyespor FK)
Sarı Kartlar: Batuhan Süer, Çağlayan Menderes (Muğlaspor)
Kaynak: İHA
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