TFF 3. Lig Play-Off 1. Grup final eşleşmeleri belli oldu!

Antalya'da oynanan play-off yarı final final müsabakalarında Anagold 24 Erzincanspor, Artvin Hopaspor'u 4-2, 68 Aksaray Belediyespor ise normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 1928 Bucaspor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Anagold 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor finalde rakip oldu. İki takım 25 Temmuz'daki finalde karşılaşacak.

Play-off yarı finalinde Belediye Derincespor-Karşıyaka, Turgutluspor-Esenler Erokspor, Somaspor-Muğlaspor ile Pazarspor-Nevşehir Belediyespor maçları yapılacak.

Final: 24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor

MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU DAMGA VURDU!

İlk yarısı golsüz sona eren maça Muhammed Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Galatasaray'ın transfer görüşmesi yapmak için geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği 21 yaşındaki futbolcu, 56, 58 ve 81'de attığı gollerle hat-trick yapıp galibiyetin mimarı oldu. Erzincan'ın son golü ise 86'da Hüseyin Erol'dan geldi. Artvin Hopa'nın gollerini 60'ta Hüseyin Erol (k.k.) ile 90+5'te Tunahan kaydetti.