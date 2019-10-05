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  3. TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Sultanbeyli Belediyespor: 1

TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Sultanbeyli Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 6. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Sultanbeyli Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 6. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Gaziosmanpaşa

Hakemler: Deniz Sercan Akgül xx, Mustafa Yüksel xx, Recep Korkmaz xx

Tokatspor: Cüneyt xx, Berkcan xx, Emrah xx, Abdulbaki xx, Serhat xx (Ahmet Arı dk. 46 xx), Hüseyin xx, Ahmet xx, Tahir xx, Ali xx (Eray dk. 46 xx), Ramazan xx, Erdem xx (Yunus Emre dk. 64 xx)

Yedekler: Mikail, Birkan, Umut, Mahmut

Teknik Sorumlu: Hakan Alpay

Sultanbeyli Belediyespor: Mustafa xx, Bilal xx, Uğur xx, Fatih xxx (Sertaç dk. 80 xx), Bülent xx (Erkan dk. 90 ?), Recep xx (Bünyamin dk. 70 xx), Arda xx, İlker xx, Kadir xx, Sırat xx, Muhammet xx

Yedekler: Metehan, Yusuf, Salih, Ramazan

Teknik Sorumlu: Besim Durmuş

Gol: Fatih (dk. 19) (Sultanbeyli Belediyespor)

Kırmızı kart: Abdulbaki (dk. 87) (Tokatspor)

Sarı kartlar: Serhat, Emrah, Ali, Erdem, Ahmet Arı, Ahmet (Tokatspor), Bilal, Sırat, Bülent (Sultanbeyli Belediyespor)

TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Sultanbeyli Belediyespor: 1

TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Sultanbeyli Belediyespor: 1

Kaynak: İHA

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