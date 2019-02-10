TFF. 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Esenler Erokspor: 0 TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Esenler Erokspor ile golsüz berabere kaldı.

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