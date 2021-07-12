TFF 3. Lig'e çıkan 4 takım belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, dört bölgede oynanan final maçları sonrasında Hendekspor, Kuşadasıspor, Orduspor 1967, 76 Iğdır Belediyespor rakiplerini mağlup ederek TFF 3. Lig'e yükseldi.

ÇİLİMLİ BELEDİYESPOR SON ANLARDA YIKILDI

Karamürselspor ile Yuvacıkspor’un grubundan çıkmayı başaran, çeyrek finalde de Kullarspor’u penaltılarda eleyen Çilimli Belediyespor finalde Hendekspor ile karşılaştı. Düzce ekibi 48. dakikada Ali Atmaca’nın golü ile öne geçse de normal maç bitimine 2 dakika kala Emrah Turan’ın penaltı golüne engel olamadı. (1-1) Uzatmalarda Hendekspor çok etkili bir futbol sergiledi. Berkay Ekici’nin 2 ve Muhammet Çetin’in golleri ile Çilimli’yi 4-1 yenen Hendekspor profesyonel lige çıkmayı başardı. Çilimli’de ise Bünyamin Kır ve Fatih Sultan Semiz kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

ORDUSPOR YENİDEN PROFESYONEL LİGLERE YÜKSELDİ

Telat Özden’in teknik direktörlüğünü yaptığı Orduspor 1967, Bolu Abant takımını normal süresi ve uzatmaları 1-1 berabere sona eren maç sonunda penaltılarda 4-3 yenerek adını 3. Lig’e yazdırdı. Çekişmeli geçen Aliağa ile Kuşadasıspor maçının normal süresi ve uzatma süresi 1-1 bitti. Penaltı vuruşları sonucu rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Kuşadasıspor toplamda 4-2’lik galibiyet ile 3. Lig’e çıktı. Iğdır Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig 4.Bölge final maçında Diyarbakırspor'u Muhammed Çiçek’in 39. dakikadaki golü ile 1-0 mağlup ederek 3.Lig'e yükselen bir diğer takım oldu.

MAÇ SONUÇLARI

Finallerde oynana maçların sonuçları ise şu şekilde:

Hendekspor - Çilimli Belediyespor: 1-1 (Penaltılarda 4-1)

Kuşadasıspor – Aliağa: 1-1 (Penaltılarla 4-2)

Orduspor 1967 – Bolu Abant FK: 1-1 (Penaltılarla 5-4)

Iğdır Belediyespor – Diyarbakırspor: 1-0

"TÜM TAKIMLARIMIZI KUTLUYORUM"

Maçların ardından TFF 3. Lig'e yükselen ekipleri kutlayan TFF Başkan Vekili ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez, "108 takımın katılımıyla 32 grupta oynanan müsabakalar sonunda, grup birincisi olan 32 takım, çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarını sıkıştırılmış bir takvimle oynamışlardır. Pandemi koşulları altında düzenlenen bu lige katılan tüm takımlarımızı kutluyorum." dedi.

Amatör rekabetin en yüksek seviyeye yaşandığını aktaran Düşmez, "Takımlarımız başarı öykülerine yenilerini ekledi. TFF 3. Lig'e yükselen takımlarımızı, TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir, yönetim kurulu arkadaşlarım ve şahsım adına tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.