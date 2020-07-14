TFF, 33. hafta maçlarının gün ve saatleri değişti!
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. hafta maç programında gün ve saat değişiklikleri yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 33. hafta programında değişik yaptı. Buna göre 19 Temmuz Pazar günü 7 maç aynı saatte oynanacak.
Galatasaray'ın Cuma günü oynayacağı Göztepe maçı Cumartesi gününe alınırken Cumartesi günü şampiyonluğu belirleyebilecek Başakşehir - Kayserispor ve Trabzonspor - Konyaspor maçları Pazar'a alındı.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi de yine Pazar günü saat 21:00'de oynanacak.
Ligde 33. haftanın programı şöyle:
18 Temmuz Cumartesi:
21.00 Galatasaray-Göztepe
21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
19 Temmuz Pazar:
21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor
21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor
21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
HABERE YORUM KAT