TFF, 33. hafta maçlarının gün ve saatleri değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu, 33. hafta programında değişik yaptı. Buna göre 19 Temmuz Pazar günü 7 maç aynı saatte oynanacak.

Galatasaray'ın Cuma günü oynayacağı Göztepe maçı Cumartesi gününe alınırken Cumartesi günü şampiyonluğu belirleyebilecek Başakşehir - Kayserispor ve Trabzonspor - Konyaspor maçları Pazar'a alındı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi de yine Pazar günü saat 21:00'de oynanacak.

Ligde 33. haftanın programı şöyle:

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Galatasaray-Göztepe

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa

19 Temmuz Pazar:

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor

21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe