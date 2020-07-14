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TFF, 33. hafta maçlarının gün ve saatleri değişti!

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. hafta maç programında gün ve saat değişiklikleri yapıldı.

TFF, 33. hafta maçlarının gün ve saatleri değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu, 33. hafta programında değişik yaptı. Buna göre 19 Temmuz Pazar günü 7 maç aynı saatte oynanacak.

Galatasaray'ın Cuma günü oynayacağı Göztepe maçı Cumartesi gününe alınırken Cumartesi günü şampiyonluğu belirleyebilecek Başakşehir - Kayserispor ve Trabzonspor - Konyaspor maçları Pazar'a alındı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi de yine Pazar günü saat 21:00'de oynanacak.

TFF, 33. hafta maçlarının gün ve saatleri değişti!

Ligde 33. haftanın programı şöyle: 

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Galatasaray-Göztepe 

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa 

19 Temmuz Pazar: 

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor 

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor 

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor 

21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

 21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor 

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği 

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

Berkem Temizel
Gece Editörü


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