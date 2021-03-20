TFF acı haberi açıkladı: Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) Yavuz'un ölümüne ilişkn olarak yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Bülent Yavuz'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

TFF'DE DE GÖREV ALDI

TFF'den yapılan açıklamanın devamında Bülent Yavuz'un Süper Lig’de çok sayıda maç yönettiği ve FİFA kokartı taşıdığı belirtilerek uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil ettiği kaydedildi.

Yavuz'un Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevi de yaptığı anımsatılarak, federasyona MHK danışmanı olarak da hizmetlerde bulunduğu ifade edildi.

MAÇLARDA BİR DAKİKALIK SAYGI DURUŞUNDA BULUNULACAK

Yavuz'un ölümü nedeniyle 20 (bugün) ve 21 Mart (yarın) tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.

Açıklamanın sonunda merhum Bülent Yavuz’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dilendi.

ESKİ MHK BAŞKANI BÜLENT YAVUZ KİMDİR?

Bülent Yavuz, 1950 yılında Siirt'te dünyaya gelmiştir. Eski Türk futbol hakemi, spor yazarı ve emekli askerdir.

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Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında, neden öldü?