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  3. TFF acı haberi açıkladı: Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz hayatını kaybetti

TFF acı haberi açıkladı: Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz hayatını kaybetti

TFF'den yapılan açıklamada eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve FİFA kokartlı hakem Bülent Yavuz'un vefat ettiği duyuruldu.

TFF acı haberi açıkladı: Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) Yavuz'un ölümüne ilişkn olarak yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Bülent Yavuz'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. 

TFF'DE DE GÖREV ALDI

TFF'den yapılan açıklamanın devamında Bülent Yavuz'un Süper Lig’de çok sayıda maç yönettiği ve FİFA kokartı taşıdığı belirtilerek uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil ettiği kaydedildi.

Yavuz'un Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevi de yaptığı anımsatılarak, federasyona MHK danışmanı olarak da hizmetlerde bulunduğu ifade edildi.

TFF acı haberi açıkladı: Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz hayatını kaybetti

MAÇLARDA BİR DAKİKALIK SAYGI DURUŞUNDA BULUNULACAK

Yavuz'un ölümü nedeniyle 20 (bugün) ve 21 Mart (yarın)  tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi. 

Açıklamanın sonunda merhum Bülent Yavuz’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dilendi. 

ESKİ MHK BAŞKANI BÜLENT YAVUZ KİMDİR?

Bülent Yavuz, 1950 yılında Siirt'te dünyaya gelmiştir. Eski  Türk futbol hakemi, spor yazarı ve emekli askerdir. 

Bülent Yavuz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında, neden öldü?Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında, neden öldü?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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