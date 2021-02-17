TFF acı haberi duyurdu! Özcan Arkoç hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan A Milli Futbol Takımı'nın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç hakkında açıklama yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Özcan Arkoç'un Alman'yada hayatını kaybettiğini öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını açıkladı. Açıklamada Özcan Erkoç için Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenleri için başsağlığı dilendi.

ÖZCAN ARKOÇ KİMDİR?

Dokuzu A Milli olmak üzere toplam 28 maçta ay-yıldızlı formayı giyen Özcan Arkoç; Vefa, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynamıştı.

Özcan Arkoç'un detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Özcan Arkoç kimdir? Nereli? Kaç yaşında öldü? Hangi takımlarda oynadı?