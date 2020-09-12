TFF açıkladı: 3 hakemin testi pozitif çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) biri üst klasman, ikisi üst klasman yardımcı hakem olmak üzere 3 hakemin Kovid-19 testlerinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada,"Bir Üst Klasman hakemimiz ile iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 11.09.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerine yer verildi.