TFF açıkladı! İşte Misli.com 3.Lig maç programı
TFF'den yapılan açıklamaya göre futbol heyecanının doruklara çıktığı Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 25. hafta ile 2 ve 3. gruplarda 29. hafta maçlarının programları açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) milli maç arasının sona ermesinin ardından Misli.com 3. Lig'de oynanacak olan maçların programını açıkladı. Buna göre Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 25. hafta ile 2 ve 3. gruplarda 29. hafta müsabakaları yarın, 4. Grup'ta 29. hafta maçları ise 1 Nisan Perşembe günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinden duyurulan programa göre oynanacak maçlar şu şekilde:
1.GRUP
Yarın:
13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Manisaspor (Yeşiltepe)
14.00 Kızılcabölükspor-Bucaspor 1928 (Kızılcabölük Semt)
14.00 Nevşehir Belediyespor-1877 Alemdağspor (Nevşehir Gazi)
14.00 Antalya Kemerspor-Ofspor (Kemer İlçe)
14.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Diyarbekirspor (Edirne 25 Kasım)
14.00 Artvin Hopaspor-Payasspor (Hopa İlçe)
14.00 Fatsa Belediyespor-Belediye Derincespor (Fatsa İlçe)
14.00 Çankaya-Arnavutköy Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
2.GRUP
Yarın:
14.00 Ağrı 1970-Tekirdağspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.00 Tokatspor-Karaman Belediyespor (Gaziosmanpaşa)
14.00 Halide Edip Adıvarspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Maltepe Hasan Polat)
14.00 Belediye Kütahyaspor-Yomraspor (Dumlupınar)
14.00 İskenderun-Fethiyespor (İskenderun 5 Temmuz)
14.00 Mardin Fosfatspor-Ceyhanspor (Mardin 21 Kasım)
14.00 Nazilli Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Nazilli İlçe)
14.00 Atlas Maden Çengelköyspor-Yozgatspor 1959 (Beylerbeyi 75. Yıl)
3.GRUP
Yarın:
14.00 Çarşambaspor-Şile Yıldızspor (Çarşamba İlçe)
14.00 Arhavispor-Altındağspor (Arhavi İlçe)
14.00 Çatalcaspor-Osmaniyespor (Tepecik Şenol Güneş)
14.00 Cizrespor-Erbaaspor (Siirt Atatürk)
14.00 Yalovaspor-Isparta 32 (Yalova Atatürk)
14.00 Elazığ Karakoçan-Esenler Erokspor (Elazığ Doğukent)
14.00 Karşıyaka-Batman Petrolspor (İzmir Atatürk)
14.00 Somaspor-İçel İdmanyurdu (Soma Atatürk)
4.GRUP
1 Nisan Perşembe:
13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Siirt İl Özel İdare (Başpınar)
14.00 Bergama Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Bergama 14 Eylül)
15.00 68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Dağılgan)
15.00 1954 Kelkit Belediyespor-Alanya Kestelspor (Kelkit İlçe)
15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Düzcespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)
15.00 Kozanspor-Adıyaman 1954 (İsmet Atlı)
15.00 Muğlaspor-Silivrispor (Muğla Atatürk)
15.00 Modafen-Bayrampaşa (Alemdağ)