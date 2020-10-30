TFF duyurdu: İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem sebebiyle 4 maçın ertelendiği bildirildi.
İzmir'de yaşanan 6,6 şiddetindeki deprem çevre şehirlerde de hissedildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan meydana gelen depremin ardından açıklama yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu; bu hafta oynanacak 4 karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
''Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.
Süper Lig'de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.''