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  3. TFF duyurdu: İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi

TFF duyurdu: İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem sebebiyle 4 maçın ertelendiği bildirildi.

TFF duyurdu: İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi

İzmir'de yaşanan 6,6 şiddetindeki deprem çevre şehirlerde de hissedildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan meydana gelen depremin ardından açıklama yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu; bu hafta oynanacak 4 karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

''Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.

Süper Lig'de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.''

Berkem Temizel
Gece Editörü


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