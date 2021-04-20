TFF açıkladı! Süper Lig ve TFF 1.Lig'de maçların saatleri değişti
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Ligin 37.haftasında ve TFF 1.Ligin 32.haftasında oynanacak olan maçların saatinde değişikliğe gitti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Ligin 37.haftasında oynanacak iki maçın saat 19.00 önce duyurulan başlama saatleri 20.30 olarak değiştirildi.
Yapılan değişikliklerin ardından liglerde haftanın programı şöyle:
23 Nisan Cuma:
20.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)
24 Nisan Cumartesi:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Medical Park)
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)
20.30 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)
20.30 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park)
25 Nisan Pazar:
13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)
16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon)
16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
TFF 1.LİG'DE 32.HAFTA PROGRAMI
25 Nisan Pazar:
20.30 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana)
20.30 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)
20.30 Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)
20.30 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)
20.30 Tuzlaspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)
20.30 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.30 Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Osmanlı)
20.30 Altınordu-GZT Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Kaynak: AA