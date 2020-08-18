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TFF, alt liglerin başlangıç tarihini açıkladı!

TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirlendi.

TFF, alt liglerin başlangıç tarihini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, alt liglerin başlangıç tarihini açıkladı. Buna göre, 1. Lig, 11 Eylül'de 2. ve 3. Lig ise 19-20 Eylül arasında başlayacak.

 TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihleri belirlendi.

Buna göre; yeni sezon TFF 1. Lig'de 11 Eylül 2020'de, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde başlayacak.

Süper Lig'de daha önce 2020-2021 sezonunun 11 Eylül'de başlayacağı kamuoyuna duyurulmuştu.

Tüm liglerin sezon planlamaları ise daha sonra ilan edilecek."

TFF'nin açıklamasına göre 1. Lig, Süper Lig ile aynı tarihte başlayacak. 2. ve 3. Lig ise yaklaşık 1 hafta sonra maçlarına başlayacak.

Süper Lig'de ise fikstür çekimi 25 Ağustos'ta yapılacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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