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TFF Baş Hukuk Müşavirliği görevine Hazer Akil getirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, TFF Baş Hukuk Müşavirliği görevine Avukat Hazer Akil'in getirildiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, Hazer Akil'in bugüne kadar TFF Baş Hukuk Müşaviri Yardımcısı olarak görev yaptığı ve bundan sonra Baş Hukuk Müşaviri...

TFF Baş Hukuk Müşavirliği görevine Hazer Akil getirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, TFF Baş Hukuk Müşavirliği görevine Avukat Hazer Akil'in getirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Hazer Akil'in bugüne kadar TFF Baş Hukuk Müşaviri Yardımcısı olarak görev yaptığı ve bundan sonra Baş Hukuk Müşaviri olarak görevini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA




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