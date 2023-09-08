TFF Başkanı Büyükekşi’den maç öncesi forma çağrısı

Eskişehir'de bu akşam Türkiye ile Ermenistan arasında oynanacak olan maç öncesinde açıklamada bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, vatandaşların maçlara gelirken milli takım formasını giymelerini arzu ettiklerini...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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TFF Başkanı Büyükekşi’den maç öncesi forma çağrısı

Eskişehir'de bu akşam Türkiye ile Ermenistan arasında oynanacak olan maç öncesinde açıklamada bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, vatandaşların maçlara gelirken milli takım formasını giymelerini arzu ettiklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında bu akşam saat 21.45'te Ermenistan ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tarafından Valilik Meydanı önüne kurulan etkinlik alanında günün erken saatlerinden itibaren vatandaşlar maç saatini beklemeye başladı. Karşılaşmaya saatler kala etkinlik alanını ziyaret eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, maç öncesi açıklamada bulundu. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak milli maça Eskişehirli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Büyükekşi, vatandaşlara milli takım formalarını giymeleri konusunda çağrı yaptı.

"Vatandaşlarımızın maçlara gelirken milli takım formalarını giymesini arzu ediyoruz"

TFF tarafından Valilik Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamada bulunan Başkan Mehmet Büyükekşi, "Çok heyecanlıyız. Eskişehir'de gençler çok güzel ilgi gösteriyorlar. Eskişehir bir futbol şehri. İnşallah bu akşam da en güzel neticeyi alıp, 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. 2024 yılında şampiyona Almanya'da olacak, önemli olan orada başarılı olabilmek. O yüzden de futbolcularımızla, teknik heyetimizle, milletimizle el ele verip, milli takım taraftarlarını arttırmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın maçlara gelirken milli takım formalarıyla gelmelerini arzu ediyoruz. 30 bin Türk bayrağıyla el ele inşallah akşam buluşmak üzere diyelim. Şu anda biletler tükenmiş durumda. Stadımız tamamen dolu olacak. Tüm Eskişehirlileri, tüm vatandaşlarımızı milli takımımızı desteklemeye, tek yürek olmaya davet ediyorum" dedi.

Başkan Büyükekşi, vatandaşlarla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

TFF Başkanı Büyükekşi’den maç öncesi forma çağrısı

TFF Başkanı Büyükekşi’den maç öncesi forma çağrısı

TFF Başkanı Büyükekşi’den maç öncesi forma çağrısı

TFF Başkanı Büyükekşi’den maç öncesi forma çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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