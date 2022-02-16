TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı: Süper Lig TV kurulabilir!

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin son dönemdeki gündemini Süper Lig'in yayın ihalesi oluşturuyor. En iyi teklifle birlikte kulüplere maddi açıdan en uygun firmayı bulmak için çalışmalar yapılırken TFF Başkanı Nihat Özdemir de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Özdemir, Süper Lig TV'nin kurulması yönünde düşüncelerinin olduğunu da ifade etti.

GELEN TEKLİFLER OLDUKÇA AZ

İhaleye katılan yayıncıların daha yüksek teklif vermesi beklenirken gelen teklifler bu sezon kulüplerin yayın gelirinden elde ettiği 2 milyar 650 milyon TL'nin bile altında kaldı. Gelen en yüksek teklifin bile 2 milyar TL'yi bulmaması üzerine kulüp başkanlarından oluşan yayın komisyonu çeşitli alternatifler üzerinde durmaya başlayarak Süper Lig TV'ye yeşil ışık yaktı.

" ALTERNATİFİMİZ VAR"

Daha fazla bütçe alınması adına görüşmelerin sürdüğünü ifade eden TFF Başkanı Nihat Özdemir "Kulüplerimizin naklen yayın gelirlerinden daha fazla bütçe alabilmesi için seri olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Pazartesi günü daha yüksek tekliflerin gelmesini bekliyoruz. Kulüplerimize uygun, yeterli teklif gelmezse bir Süper Lig Televizyonu kurma alternatifimiz var. Kulüpler decoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. " şeklinde konuştu.

"GALİP GELİNCE HAKEMLER İYİ"

Beşiktaş maçının ardından hakemlere yönelik sert açıklamalar yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile ilgili konuşan Özdemir, "Hakemler hakkında ağır ithamlarda bulunan kulübün başkanının takımı 3. sırada. Bu süreçte maçları yöneten hakemler Ay'dan mı geldi? Avrupa'dan mı geldi? Galip gelince hakemler iyi, beraberlik veya mağlubiyette hakem kötü..." dedi.