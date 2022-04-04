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TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa mı etti son dakika ? Nihat Özdemir neden istifa etti?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görevin istifa ettiğine yönelik haberler sonrası "TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa mı etti son dakika ? Nihat Özdemir neden istifa etti? " sorularının yanıtları internet arama motorlarında araştırılıyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa mı etti son dakika ? Nihat Özdemir neden istifa etti?

Türk futbolunda hakem hataları, maç yayını ihalesi ve son olarak bazı hakemlerin liste dışı bırakılması konuları gündemdeki yerini korurken birçok kulübün eleştirilerinin odağında olan Türkiye Futbol Federasyonu  Başkanı Nihat Özdemir'in görevinden istifa ettiği belirtildi. Bunun üzerine vatandaşlar da internet arama motorlarında " TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa mı etti son dakika ? Nihat Özdemir neden istifa etti? " sorularının yanıtları haberimizde... 

TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa mı etti son dakika ? Nihat Özdemir neden istifa etti?

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR İSTİFA MI ETTİ SON DAKİKA ?

TFF'den yapılan açıklamaya göre Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti. TFF Başkanı Nihat Özdemir, 

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir.

Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Spor muhabiri Ertan Süzgün'ün haberine göre görevinden istifa etti. Ertan Süzgün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Nihat Özdemir, kulüp başkanlarına istifa kararını bildirdi. Kulüp başkanları, konu hakkında toplantı yapıyor" ifadelerini kullandı. 

TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa mı etti son dakika ? Nihat Özdemir neden istifa etti?

NİHAT ÖZDEMİR NEDEN İSTİFA ETTİ?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, istifa nedeni hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak bazı hakemlerin liste dışı bırakılması, yayın ihalesi ve Fenerbahçe, Galatasaray'ın da aralarında olduğu birçok kulübün hakem hatalarından dolayı Nihat Özdemir'e istifa etmesi yönünde çağrı yapmıştı. Özdemir'in bu konular nedeniyle görevine devam etmek istemediği öne sürülüyor. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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