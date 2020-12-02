Türkiye Futbol Federasyonu, Başkan Nihat Özdemir'in koronavirüse yakalandığını açıkladı. Nihat Özdemir'in sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulunan TFF, şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır.

Başkanımız Nihat Özdemir’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu "

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

5 Nisan 1950 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Nihat Özdemir, ilk ve orta eğitimini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden Makine Mühendisi olarak mezun oldu.

Nihat Özdemir, 5 Nisan 1950 tarihinde aslen Bitlisli olan bir ailenin çocuğu olarak Diyarbakır'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1967 yılında Ankara'ya gelerek üniversite eğitimine başladı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden makine yüksek mühendisi olarak mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından yakın arkadaşı Sezai Bacaksız ile birlikte asistan olarak aynı okulda çalışmaya başladı. Daha sonra arkadaşıyla beraber Ege Üniversitesi'ne giderek endüstri bölümünde master yaptı. Bu dönemde iki arkadaş Limak Holding'in temellerini atmıştır.

Nihat Özdemir, Limak Holding'in Sezai Bacaksız ile kurucu ortağıdır. 1976 yılında LİMAK İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi kurmuş; Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarının baraj, sulama tesisleri, boru hatları, arıtma tesisleri, yollar ve fabrika işlerini zamanından önce tamamlayarak artan bir yoğunlukla yeni işlerin yapımını üstlenmiştir. LİMAK'ın faaliyet alanını sadece inşaat taahhüdü ile sınırlamamış, yetişmiş insan gücünü, enerji, turizm, çimento ve gıda sektörlerine de taşımıştır.

Nihat Özdemir, 90’lı yıllarda Ankara sanayi odası meclis başkanlığı görevinde bulundu. 1995-1996 yılları arasında Ali Şen ile birlikte Fenerbahçe yönetimine girdi. 2000 yılından itibaren de Aziz Yıldırım ile birlikte çalışmaya başladı.

Limak Şirketler Grubu; 1995'te turizm, 1997'de enerji, 2000'de çimento sektörlerine girdi. 2008 yılında havalimanı işletme sektörüne adım attı. Aynı yıl Limkon Konsantre Meyve Suyu Tesisleri'ni açarak gıda sektöründe yeni bir başlangıç yaptı. Bulunduğu sektörlerde sürdürülebilir büyüme stratejisiyle ön sıralarda yer almayı hedefledi. Enerji üretiminin yanına 2010 yılında enerji dağıtımı ve enerji ticareti alanlarını ekledi. 2011 yılında devir aldığı İskenderun Limanı'yla liman işletmeciliği sektörüne girdi.

Halen LİMAK Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Özdemir aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübünün eski 2. başkanıdır. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin başkanlığını da yapmış olan Özdemir, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’nın hissedarıdır. Nihat Özdemir, Gülseren Özdemir ile evlidir. Batuhan Özdemir adında oğlu ve Ebru Özdemir adında kızı vardır.