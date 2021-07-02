TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR MİLLİ TAKIMI İNCELEMEYE ALDI!

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Nihat Özdemir Milli takımın yaşadığı başarısızlığı masaya yatırdı. Büyük umutlarla gidilen turnuvadan eli boş ayrılan ay yıldızlı takımın yaşadığı problemleri çözüme kavuşturmak isteyen Özdemir, Şenol Güneş'in hazırladığı raporu okudu. Yönetime tek tek görüşlerini sora TFF başkanı, bu başarısızlığın sonraki turnuvalara yansımaması için bir çıkış yolu aradı.

HERKESE GÖRÜŞLERİNİ SORDU

Farklı görüşlerin paylaşılmasını isteyen Özdemir "arkadaşlar bu rapor doğrultusunda herkes düşüncesini özgürce ifade etsin. Amacımız doğruyu bulmak ve başarılı olmak. Eğer itirazı olan varsa, önerisi olan varsa hemen burada düşüncelerini dile getirsin” dedi.

Daha sonra ise Şenol Güneş'in raporuna göz gezdirdi.

ŞENOL GÜNEŞ: NEDENLERİ ÇÖZEMEDİK

Raporda öz eleştiri yapan Güneş "son 3 maçımızı çok kötü oynadık. Bunu biz de beklemiyorduk. Ne ben ne de futbolcu arkadaşlarım bu kötü oyunun nedenini çözemedik.

Yaptıklarımız doğru şeylerdi. Ama çözemediğimiz bu nedenlerden dolayı başarısız olduk.

Türkiye turnuvanın en genç takımıydık. Ve böyle bir turnuvada ilk kez oynayan bir takımdık.

Bunu bir mazeret olarak sunmuyorum. Sorumluluk tamamen benim.

Bizim iki hedefimiz vardı. Biri Avrupa Şampiyonası’na diğeri Dünya Kupası’na gitmek. Birinci hedefimizi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

HAMİT ALTINTOP AĞIR ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

yönetim kurulu üyelerine söz veren Nihat Özdemir, görüşlerini sordu.

Hamit Altıntop “Çaresiz kaldık, mahkum oynadık, korktuk." dedi. Bunun üzerine söz alan Selim Soydan ise:

"Hiçbir futbolcu ‘Kötü oynayacağım’ diye sahaya çıkmaz. Bu futbolun kanunudur ve futbol oynayanlar iyi bilir. Ama her maçın da ayrı bir havası vardır. Başarısızlığı ben de kabulleniyorum. Ama bizi bu oyuncular buraya getirdi. Benim düşüncem bu." ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASINDA TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ

Tüm konuşmaları dinleyen Nihat Özdemir toplantıyı şu sözlerle bitirdi: “Evet iki hedefimiz vardı. Birincisi gerçekleşti. Ama kabul edelim ki son 3 maçı çok kötü oynadık. Milli Takım’ın elemelerdeki başarısı çıtayı çok yükseltti. Bu beklentiye ne yazık ki cevap alamadık. Hepimiz çok üzüldük. Şimdi 1 ay sonra Dünya Kupası elemeleri başlayacak. Bugünden itibaren Türk Milli Takımı’nın Dünya Kupası’na katılması ve orada başarılı olması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bunun için çalışacağız ve Türk halkının hak ettiği, özlediği başarılı bir Milli Takım’ı onlara izlettireceğiz.”

Bu sözlerden sonra oldukça gergin geçen toplantı sona erdi.