TFF Başkanı Nihat Özdemir, Olağan Genel Kurul toplantısında açıklamalarda bulundu

TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda UÇK, Disiplin ve Tahkim Kurulu için statü değişikliği önergesi sunuldu. TFF Başkanı toplantıda açıklamalarda bulundu. İşte seyirci kapasitesinden yabancı sınırına kadar birçok konuyla ilgili açıklama yapan Nihat Özdemir'in açıklamalarından satır başları...

"STATLAR İLK OLARAK %50 İLE AÇILACAK"

"Yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon uygulayacaktık, sizlerden gelen talep nedeniyle bunu erteledik. 2021-2022 sezonundan itibaren bu kararı uygulayacağımızı sizlere bildirdik. Amacımız tüm kulüplerin planlamalarını buna göre yapmasıydı.

İlk olarak stat kapasitelerinin %50'si, locaların %100'ü olmak üzere artık taraftarlarımız statlarda maç izleyebilecekler. Salgının seyrine göre futbol ailemiz için her türlü kolaylığı sağlayacağız. İnşallah tüm vatandaşlarımızın aşılarını olmalarıyla birlikte yüzde yüz seyirci alındığı günlere yeniden kavuşacağız.""

"DERSİMİZİ ALDIK"

"A Milli Takımımız, yoğun bir dönem geçirdi. Elemelerde Hollanda ve Norveç'i yendiğimiz ve zirve yaptığımız dönem, EURO 2020'de bizi üzen sonuçlarla tamamlandı. Gereken dersleri aldık, rotamızı 2022 Dünya Kupası finallerine çevirdik."

"PSG-Başakşehir maçında Webo'nun maruz kaldığı ırkçılık karşısında başta Başakşehir olmak üzere ülkece gösterdiğimiz tavır, dünya futbol tarihine geçmiştir."

"HAKEMLERİMİZE GÜVENİYORUZ"

"Türk hakemliğine güveniyoruz, istikrardan yana kararlar aldık. Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık, Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetti. İstikrara inanıyoruz. VAR sistemi her geçen yıl daha iyiye gitmektedir. MHK Başkanımız Serdar Tatlı, VAR kadrosunu genişletiyor. 2022-2023 sezonundan itibaren TFF 1. Lig'de de VAR'ı uygulamayı düşünüyoruz"

"ÇİM KONUSUNDA YAPTIRIMLAR UYGULAYACAĞIZ"

"Geçtiğimiz sezon statların çimleri çok konuşuldu. Bu konuda kararlar aldık, yaptırımlar uygulayacağız. Sizlerin de desteğiyle bu sorunları çözeceğiz. Uluslararası rekabette de daha güçlü olmamız gerekiyor."

"SÜPER LİG AŞ.'Yİ DESTEKLİYORUZ"

"Süper Lig AŞ'nin kurulmasıyla ilgili mutabakatımız vardır. TFF'nin kanunen sahip olduğu yayın haklarının tüm paydaşlarının 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ekiplerini de kapsayacak şekilde "Lig AŞ" kurulmasını TFF olarak destekliyoruz. Bunu hukuken de inceliyoruz."