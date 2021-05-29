TFF Başkanı Nihat Özdemir son noktayı koydu: O kulüplere kötü haberi verdi! Küme düşme kaldırılacak mı?

Süper Ligde sezonun tamamlanmasının ardından küme düşen takımlar Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor ve Gençlerbirliği, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı.

Bu konuda en yetkili isim olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milliyet'ten Cemal Ersen'e konuştu.

"BAMBAŞKA BİR DÜNYA İÇİNDE BULDUK KENDİMİZİ"

Küme düşmenin kaldırılmasına ilişkin konuşan Özdemir, geçtiğimiz sezon takımların salgına hazırlıksız yakalandığını dile getirerek, “ Futbolu, işi, gücü unuttuk, bambaşka bir dünya içinde bulduk kendimizi. Geçen sezonun son 8 haftası öncesinde 3 ay futbol oynanmadan tamamlandı. Bu yüzden, ayrı bir şekilde değerlendirmek gerekiyordu. Bazı futbolcular yurt dışına gitti, bazıları futbol oynamak istemedi, bir çok sorun yaşandı.Durum böyle olunca, Kulüpler Birliği’nin oy birliği ile bizlere getirdiği öneri üzerinde mutabakat sağlayarak tüm liglerde düşmeyi kaldırdık."diye konuştu.

"BEKLENTİ OLMASIN"

Bu sezonun önceki sezon gibi olmadığını belirten Nihat Özdemir," Şartları herkes biliyordu ve kendini ona göre hazırladı. Hemen her takım, benzer sıkıntıları yaşadı. Ne bir eksik, ne bir fazla. Bu yüzden, bu sezon için kimsenin bizden düşmeyi kaldırmak, lige çıkartmak, 19’u 20 yapmak gibi bir beklentisi olmasın" diyerek küme düşmenin kaldırılmayacağını net şekilde ifade etti.

Öte yandan Özdemir, sonraki yıllada Süper Lig ve TFF 1.Lig'deki takım sayısını 18'e düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: Bölge Gündem, Milliyet.