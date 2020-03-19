TFF Başkanı Nihat Özdemir Süper Lig için tarih verdi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ertelenen ligler için tarih verdi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süresiz olarak ertelenen liglere ilişkin konuşan Özdemir, yaptığı açıklamada 27 Haziran’a kadar seyircili bir şekilde liglerin tamamlanmasını niyetlediklerini belirtti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, açıklamasında "Niyetimiz 27 Haziran’a kadar seyircili bir şekilde liglerimizi tamamlamak" ifadesini kullandı.

Süper Lig'le beraber tüm ligler ertelendi!