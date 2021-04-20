TFF Başkanı Nihat Özdemir üstüne basarak açıkladı: UEFA’nın cezalarını uygularız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına özel bir açıklama yaptı.

Avrupa'nın 12 kulübünün bir araya gelerek kurduğu Avrupa Süper Ligi hakkında değerlendirmede bulunan Özdemir, “Biz Türkiye olarak yekvücut UEFA’nın yanındayız, futbolun kaosa dönmesini istemiyoruz." dedi.

" Hiçbir Türk kulübü, Avrupa Süper Ligi’ne katılmayacak." diyen Özdemir, "Eğer bir takımımız söz konusu turnuvaya katılırsa biz de UEFA’nın cezalarını uygularız. Biz 55 federasyon olarak UEFA’nın yanındayız” şeklinde konuştu.

TFF, UEFA'YI DESTEKLEMİŞTİ

Öte yandan TFF'den " Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, başta futbolumuzun çatı kurumları olan FIFA ve UEFA olmak üzere tüm paydaşlar ve bu spora gönülden bağlı olan futbol ailesinin her ferdinin yanında olduğumuzu açık bir şekilde beyan ediyoruz.

Bu kapsamda, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Yönetim Kurulu’na inanıyoruz, alacakları kararı sonuna kadar destekliyoruz."