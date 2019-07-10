TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Fikret Orman bir araya geliyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Kulüp Lisans Talimatı ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

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Tarihi basın toplantısı bugün gerçekleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan Kulüp Lisans Talimatı ile ilgili, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ortak basın toplantısı düzenleyecek. Kulüpler Birliği Vakfı’nın Maslak’taki merkezinde Çarşamba günü yapılacak basın toplantısı, saat 11.00’de başlayacak.



