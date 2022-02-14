TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ihalesi açıklaması!

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de yayın ihalesi teklif süresi bugün itibarıyla sona erdi. TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde noter tarafından açılan teklifler, değerlendirilmek üzere Kulüpler Birliği Vakfı ve federasyon tarafından oluşturulan ihale komisyonuna sunuldu. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TOPLANTIYA BİRÇOK İSİM KATILDI

Gerçekleştirilen toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, birinci başkan vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ihale komisyonu üyeleri Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Hukuk Müşavirliği üyeleri, ihale tekliflerini denetleyen Deloitte ve yayın ihalesinde TFF'nin danışmanlığını yapan IMG Media'nın temsilcileri ile noter katıldı.

"ORTAK BİR ÇABA GÖSTERDİK"

En iyi rakamı oluşturmak için yola çıktıklarını dile getiren Özdemir, "Bunun için TFF statüsüne istinaden 14 Nisan 2021'de Kulüpler Birliği Vakfı'mız ile ortaklaşa yayın ihale komisyonunu oluşturduk ve hemen çalışmalarımıza başladık. Hep beraber ticari değerimizi en yüksek seviyeye ulaştırmak hedefiyle yola çıktı. Türk futbolu için en iyi rakamı oluşturmak istiyorduk ve futbol ailesi olarak şu ana kadar birlik beraberlik içinde ortak bir çaba gösterdik. Özellikle Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ve komisyonda yer alan değerli başkanlarımız Ali Koç, Burak Elmas, Göksel Gümüşdağ ve Mehmet Sepil'e teşekkür ediyorum. Komisyondaki mesai arkadaşlarıma, katkı veren diğer başkan ve yöneticilerimize teşekkürlerimi sunarım" şeklinde konuştu.

ÇOKLU PAKET SİSTEMİ İÇEREN PAKET HAZIRLANDI

Avrupa'daki modelleri örnek aldıklarını ifade eden Özdemir, "İhaleyle ilgili şartname hazırlanırken kulüplerimizin görüş ve önerileri çok önemliydi. Komisyonumuzda yer alan 4 kulüp başkanımızın da katılımlarıyla uyum içinde birçok toplantı yaptık ve konuları istişare ettik. Yola çıkarken komisyonumuz danışman olarak 6-7 aday arasından IMG Media'yı seçti ve kendilerinden de destek aldık. Bütün dünyadaki modelleri inceledik. Gelişen teknolojiyi de baz alarak yeni ürünler ve farklı paketler üzerine de odaklandık. Titiz araştırmalarımızın ardından Avrupa'da birçok ligde geçerli olan modellerden hareketle, bol seçenekler sunan, çoklu paket sistemi içeren özel bir şartnameyi de hazırladık." diye konuştu.

NOTER HUZURUNDA DEĞERLENDİRİLECEK

Komisyon olarak en uygun teklifi değerlendireceklerini aktaran Özdemir, "İhalemizi, bütün sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşlarının iş ortaklarına açtık. Şartnamemizi hazırlarken ve ihale çalışmalarını sürdürürken birçok noktaya özen gösterdik. Son teklif tarihini de bugün olarak belirlemiştik. Bugün itibarıyla tarih ve saat sona ermiş bulunmaktadır. 36'sı yurt dışından 46 firma şartnameyi incelemek için almıştı. Türk futboluna katkı sağlamak isteyen, ihaleye talip olan yerli ve yabancı tüm seçkin kuruluşlara teşekkür ediyorum. Komisyon olarak bu teklifleri noterimizin de huzurunda açarak değerlendirmemizi yapacağız ve inşallah en iyi teklifi sunarak kazanan yayıncımızla veya yayıncılarımızla yolumuza devam edeceğiz. Umuyorum ki bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların neticesini en iyi şekilde alacağız. İhalenin en iyi teklifle bir an önce sonuçlanmasını ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"EN ÖNEMLİ GELİR NAKLEN YAYIN GELİRİ"

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise "Son 2 yıldır çok ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya olan futbol kulüplerimizin en önemli gelir kaynağının naklen yayın gelirleri olduğu hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Özellikle Anadolu kulüplerimizin gelir kaynağının yüzde 80'ini naklen yayın geliri oluşturduğu bu süreçte, yaşadığımız ekonomik sıkıntılar hem saha hem de kulüp performansında çok ciddi sorunlar ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

"FİNANSAL İRTİFA KAYBI, PERFORMANSTA DA KAYIP YAŞATIYOR"

Finansal olarak sıkıntı çekmeleri durumunda performanslarına da yansıdığını dile getiren Ağaoğlu "Yapacağımız yeni naklen yayın ihalesinin kulüplerimizi tatmin edecek bir rakamla sonuçlanması, kulüplerimizin ekonomik sorunlarını ve finansal yükünü hafifletebilecek düzeyde olması, en büyük temennimiz. Finansal anlamda yaşadığımız ciddi irtifa kaybının, performans olarak da irtifa kaybına sebep olduğu bir gerçek. İçinde bulunduğumuz ekonomik sorunları izole etmediğimiz sürece, finansal problemlerimiz çözüm bulmadığı takdirde, Türk futbolunun, özellikle Anadolu futbolunun arzu edilen noktaya gelmesini beklemek hayalcilikten öte bir tutum olur. Kulüpler Birliği Vakfı olarak önümüzdeki ihale sürecinden ortaya çıkacak neticenin, gelirlerinin yüzde 80'i naklen yayına bağlı olan kulüplerimizin ekonomik problemlerine çözüm olacağı düşüncesiyle, Türk futboluna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.