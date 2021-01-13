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  3. TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanı' açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanı' açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı açıklamada Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanının 14'ten 16'ya yükseltilmesine karar verdiklerini belirtti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanı' açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı ile gerçekleştirilen toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat ÖzdemirSüper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanının 14'ten 16'ya yükseltilmesine karar verdiklerini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız görüşmeler neticesinde, 2. yarıda uygulanmak üzere, 14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararı aldık. Bu ve benzerleri kararlar bir defaya mahsus alınmış kararlardır. Sıkışık takvimden dolayı bu kararları aldık. Liglerimizi oynatarak sonlandırmak için elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız. Bu kararla birlikte Maç kadrosunda 14 yabancı olabilecektir. Bugün itibarıyla beIN SPORTS'la hiçbir sorunumuz yok. Sözleşmemize göre yapılacak olan tüm ödemeleri de yapmışlardır." 

YENİ BAŞKAN 28 OCAK'TA BELİRLENECEK

Başkan Özdemir'in ardından Kulüpler Birliği başkanlığından istifa eden Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu.

Sepil, “Bildiğiniz üzere Kulüpler Birliği başkanlığından ayrıldım. Bugün bir değerlendirme toplantısı yaptık. Yeni başkan bugün seçilmedi, öyle bir toplantı değil. 28 Ocak'ta yeni başkan belirlenecek. Futbol sektörü pandemi sebebiyle henüz yardım alamadı. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, yardım alacağımızı söyledi. Yabancı sayısının 2 artırılması istedik ve toplantıda karar alındı. 16 yabancı ile oynanması yönünde karar alındı" dedi.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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