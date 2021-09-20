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  3. TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralıyla ilgili çarpıcı açıklama! Bu kez açık kapı bıraktı!

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralıyla ilgili çarpıcı açıklama! Bu kez açık kapı bıraktı!

A milli Futbol takımımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un imza töreninde konuşma yapan TFF başkanı Nihat Özdemir, yabancı sınırlamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralıyla ilgili çarpıcı açıklama! Bu kez açık kapı bıraktı!

Bu sezon uzun bir sürenin ardından yeniden uygulanma başlanan yabancı kuralıyla ilgili birçok eleştiriler alan TFF başkanı Nihat Özdemir, ısrarlara rağmen yabancı kuralının değişmeyeceği konusundaki net tavrını göstermişti. A milli takımın başına getirilen Stefan Kuntz'un imza töreninde yeniden bu konunun gündeme gelmesiyle birlikte konuşan Nihat Özdemir'in, önceki açıklamalarına göre daha ılıman bir tavır sergilediği görüldü.

"TABİİ Kİ HAMİT ALTINTOP'UN DA GÖRÜŞÜNÜ ALACAĞIZ"

"Yabancı kararının milli takıma etkisinin nasıl olacağını göreceğiz." diyen Özdemir, "Tabii ki hocamızın da Hamit Altıntop'un da görüşünü alacağız. Gelecek sezon da yabancı kuralının devam edeceğini söyleyebilirim" diye konuştu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralıyla ilgili çarpıcı açıklama! Bu kez açık kapı bıraktı!

TÜRK FUTBOLUNA ETKİSİNİN NE OLACAĞINI KONUŞUYORUZ"

Daha önce yabancı kuralıyla ilgili tavrının net olduğunu ve bu kuralın belirlendiği şeklinde uyglanacağını dile getiren Nihat Özdemir, bu kez daha ılıman bir tavır sergiledi. Özdemir, "Bu aldığımız kararların Türk futboluna etkisinin ne olacağını konuşuyoruz. Sergen hoca da 'Alıştım bu sisteme. Sadece gelecek yıl da deklare edilen şekilde devam edecek mi onu bilmek istiyorum. Gelecek sene de 7+4 olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralıyla ilgili çarpıcı açıklama! Bu kez açık kapı bıraktı!

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