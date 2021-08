TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni sezon öncesi çarpıcı açıklamalar! Deplasman golü kuralı kaldırıldı!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına 1 gün kala, Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, birçok konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. UEFA'da bu sezon uygulanan deplasman golünün iptalini kendilerinin de uygulayacağını ifade eden Nihat Özdemir, deplasman takım taraftarının stadyumlara girişinin de yasaklanacağını dile getirdi.

İşte Nihat Özdemir'in açıklamalarından satır başları:

"KAPASİTE %75'E ÇIKABİLİR"

"Ligler %50 seyirci kapasitesiyle başlıyor. Biz bu kararı alırken vaka sayısı 5 binlerdeydi, şimdi 27 binlerde. Korkuyoruz. İlk 3 hafta sonrasında milli ara olacak. O dönemde Sağlık Bakanlığı ve diğer makamlarla görüşerek uygun ortam varsa kapasiteyi %75'e çıkarabiliriz. Uygun ortam için de çift aşı sisteminin iyice oturması lazım. "

"TARAFTARLARIN TUTUMU ETKİLİ OLACAK"

"Geçen hafta sonu Adana Demirspor-Beşiktaş maçına gittik. Bir dolu, bir boş koltuk olması lazımdı ama hiçbir şekilde sosyal mesafeye ve maske kurallarına uymadan maç izlediler. Eğer kurallar yerine getirilmezse kulüplerimize maddi ve manevi cezalar vermemiz gerekecek. Artık içimiz rahat etsin, taraftar sayısını artıralım istiyoruz. Beşiktaş-Rizespor maçıyla başlıyoruz. Alt ligde de Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı var. Sağlık kurulumuzla beraber taraftarların tutumunu dikkatle izleyeceğiz. Bundan sonraki kararlarda taraftarların tutumu çok etkili olacak."

"DEPLASMAN TAKIMI TARAFTARLARI MAÇLARA ALINMAYACAK"

"Deplasmanalara taraftar gelmeyecek. Ağırlıkla otobüs seyahati oluyor ve bu otobüslerde maske, mesafeye dikkat edilmiyor. FIFA ve UEFA da bizimle aynı paralelde kararlar aldı. Bu sezon için misafir takım seyircisini yasakladık. Düşüncemiz tamamen insan sağlığı."

"STAT ZEMİNLERİNİ DENETLEYECEĞİZ"

"Geçen yıl statların zeminlerinden çok büyük şikayetler aldık. Hatta sanki TFF sorumluymuş gibi bizi eleştirdiler. Halbuki bizimle hiçbir ilgisi yoktu, kulüpler kendi statlarından sorumluydu. Talimat değişikliği yaptık. Artık her kulübün bir saha sorumlusu olacak. Çimin derinliği, nem oranı gibi şeyler tespit eden bir inceleme kurulumuz var. Bütün statlarımızı şu an inceliyoruz. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zemini şu an her yerde konuşuluyor. Bütün zeminleri o seviyeye getirmek istiyoruz. Stat zeminlerini ayda bir denetleyeceğiz. Eğer sorun varsa haftada bir veya 15 günde bir denetlemeye geçeceğiz. Eğer baktık yine olmuyorsa o takımın, evinde yapacağı maçı o hafta için yasaklayacağız, en yakın ilde maçı oynatacağız. Maçlar artık seyircili, zemini elverişli olmadığı için kendi stadyumunda oynayamayan takımlar, hem destekten hem de seyirci gelirinden olacak."

"KARARI TFF VERİR"

"Kulüpler Birliği ile uyuşmadığımız dönemler oluyor. Bu, normal. Her şeyin birebir örtüşmesi mümkün değil. TFF olarak bize düşen şey, herkesi dinlemek. Biz TFF olarak herkesi dinleriz ama netice olarak kararı TFF verir."

"DEPLASMAN GOLÜ KURALINI KALDIRIYORUZ"

UEFA bu sezon için deplasman golü kuralını kaldırdı. Bunu biz de uygulayacağız. Türkiye Kupası'nda bu sezon çeyrek final ve yarı finaller çift maç üzerinden oynanacak. Ayrıca alt lig play-off maçlarında da bu karşımıza çıkıyordu. Bu uygulamayı kaldırdık. UEFA ile tam işbirliği içerisindeyiz.

HAKEMLERİMİZ İYİ BİR SEZON GEÇİRİDİLER

Serdar Tatlı ve onun MHK üyeleriyle bu sezona devam ediyoruz. EURO 2020'de VAR olmasına rağmen hakem kararları eleştirildi. Bizim hakemlerimiz hem Süper Lig'de hem de alt ligde sezonu çok iyi bitirdiler. biz MHK'ya ve başkanına güveniyoruz. İnşallah en az hatayla bu sezonu bitireceğiz. Hakem hatalarının çok az olduğu, sezon sonunda da hak edenin kazandığı bir lig istiyoruz. Yöneticiler, teknik direktörler ve futbolcular da hakemlere yardım ederse başarılı bir sezon geçiririz. 25 A klasman hakemimiz olacak. VAR'A 7 yeni hakem gelecek. Riva'daki VAR tesisimizi büyütüyoruz, TFF 1. Lig'e de 2022/23 sezonunda VAR gelecek.

"PANDEMİ OLMASAYDI GÜZEL SONUÇLAR ALACAKTIK"

"Sicil Kurulu'yla birlikte çalışarak takım harcama limitlerini belirliyoruz. Bunu yaymayı düşünüyoruz. Sadece Süper Lig'de değil, TFF 1. Lig'de hatta 2. ve 3. Lig'de de harcama limitlerinin getirilmesi hedefindeyiz. Bu konuda kulüplerin isteği de var. Harcama limitleri konusunda kuralları koyduk ama o sırada pandemi geldi ve kulüplerimiz gelir elde edemediği için bütün bilançoları alt üst oldu. Pandemi olmasaydı çok güzel sonuçlar alacaktık. Avrupa'da mücadele edecek takımlarımız, iyi transferler yapıp Türkiye'ye puan kazandırmak için istekte bulundu. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık, önümüzdeki günlerde açıklayacağız."